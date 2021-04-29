Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesi ve bağlantı yolu üzerindeki refüjlerde yabani ot temizliğinin yanı sıra, yeniden düzenlenen Çamköy kavşağında gül dikim işlemlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesi ve bağlantı yolu üzerindeki refüjlerde yabani ot temizliğinin yanı sıra, yeniden düzenlenen Çamköy kavşağında gül dikim işlemlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehrin daha güzel bir görünüme kavuşması için yabani ot temizleme çalışmalarının yanı sıra şehri mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı ekipler şehrin birçok alanına mevsime uygun çiçek dikmeye başladı. Toplamda 150 bin çiçek şehrin güzelliğine güzellik katacak. Bahçeşehir bağlantı yolunda da çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşil alanların daha temiz ve bakımlı olması için yabani ot temizliği, çiçek dikimi, gül budaması ile çimlerin kesim çalışmalarını ve bir süre önce başlanan kavşak düzenleme çalışmalarını yürütüyor.

Çamköy kavşağında da kurumuş bitki ve yabani otları temizleyen ekipler, yeni ağaç dikiminin ardından, aynı bölgede gül dikimi çalışmalarıyla alanı daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Özlü, "Şehrin ruhu canlanıyor"

Mevsimlik çiçeklerle şehrin ruhunun canlandığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Şehrin görsel zenginliğini arttırmak, canlılığını korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda mevsimlik çiçek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Düzce bizim evimiz ve evimizin her köşesinin pırıl pırıl, rengarenk olmasını arzu ediyor, bu yönde çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Düzce'miz her yıl farklılaşarak, daha güzel daha yaşanabilir bir görüntüye kavuşacak" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı