Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar

Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesi ve bağlantı yolu üzerindeki refüjlerde yabani ot temizliğinin yanı sıra, yeniden düzenlenen Çamköy kavşağında gül dikim işlemlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Bahçeşehir bölgesi ve bağlantı yolu üzerindeki refüjlerde yabani ot temizliğinin yanı sıra, yeniden düzenlenen Çamköy kavşağında gül dikim işlemlerini sürdürüyor.

Düzce Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı noktalarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler, bahar aylarının gelmesi ile birlikte şehrin daha güzel bir görünüme kavuşması için yabani ot temizleme çalışmalarının yanı sıra şehri mevsimlik çiçeklerle donatıyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne Bağlı ekipler şehrin birçok alanına mevsime uygun çiçek dikmeye başladı. Toplamda 150 bin çiçek şehrin güzelliğine güzellik katacak. Bahçeşehir bağlantı yolunda da çalışmalarını sürdüren ekipler, yeşil alanların daha temiz ve bakımlı olması için yabani ot temizliği, çiçek dikimi, gül budaması ile çimlerin kesim çalışmalarını ve bir süre önce başlanan kavşak düzenleme çalışmalarını yürütüyor.

Çamköy kavşağında da kurumuş bitki ve yabani otları temizleyen ekipler, yeni ağaç dikiminin ardından, aynı bölgede gül dikimi çalışmalarıyla alanı daha estetik bir görünüme kavuşturuyor.

Özlü, "Şehrin ruhu canlanıyor"

Mevsimlik çiçeklerle şehrin ruhunun canlandığını belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Şehrin görsel zenginliğini arttırmak, canlılığını korumak için parklarımızda ve uygun peyzaj sahalarımızda mevsimlik çiçek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Düzce bizim evimiz ve evimizin her köşesinin pırıl pırıl, rengarenk olmasını arzu ediyor, bu yönde çalışmalarımızı aksatmadan yürütüyoruz. Düzce'miz her yıl farklılaşarak, daha güzel daha yaşanabilir bir görüntüye kavuşacak" dedi. - DÜZCE

Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dört bir yanda Düzce için çalışıyorlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:59:21. #1.14#

title