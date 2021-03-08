Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu
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Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu

08.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:45
Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç kadın, bir evin çatısında ölü olarak bulundu.

Antalya'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki genç kadın, bir evin çatısında ölü olarak bulundu. Genç kadının kimliği ise annesinin kan örneğinden tespit edildi. Ölen genç kadının 1 çocuk annesi Mervenur Polat olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden buyana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat'ın cansız bedeni Güllük Caddesindeki babasının yaşadığı evin çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat'ın birlikte en son görüldüğü kişi C. A.'yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin C. A.'nın yanı sıra S. A. F.T., İ.H. K.S.G., ve G.H isimli şahısları gözaltına alındı.

Teşhis edilmesi için anneden DNA örneği alındı

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise ve cesedi Polat'ın annesi Güler Polat'tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

Talihsiz genç kadının nasıl öldürüldüğü ise otopsi raporundan sonra belli olacağı öğrenildi. Mervenur'un cenazesi, defnedilmek üzere Kayseri'ye gönderildi. - ANTALYA

Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu
Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu
Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu
Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu
Dört aydır kayıp genç kadının cesedi asansör dairesinde, tanınmaz halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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