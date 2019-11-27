Dört ayda 1053 kitap okuyan rekortmen çocuk, başarısını annesine borçlu

27.11.2019 11:58 | Son Güncelleme: 27.11.2019 11:58

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayatını sürdüren 8 yaşındaki Mahir Atabey Türk, 4 ayda 1053 kitap okuyarak Dünya Çocuk Rekorları Kitabı'na girdi.

Anne Gülay Türk, okumayı yeni öğrendiği dönemde okulun kütüphanesi ile halk kütüphanesinden oğlunun seviyesine uygun kitapları alarak hepsini okumasını sağladı. Usanmadan ve ara vermeden 4 ayda 1053 kitap okuyarak rekor kıran ilkokul 3. sınıf öğrencisi Mahir, okuma azmiyle ailesinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu.

Mahir Atabey Türk, hem bu zorlu süreci hem de annesinin kendisine verdiği desteği AA muhabirine anlattı.

Oyun, eğlence ve tatilinden feragat ederek öncelikle bu işi başarabileceğine inandığını belirten Türk, "Çok mutluyum. Kendimle gurur duyuyorum. Aziziye İlkokulunda '81 İlde 81 Kitap Projesi' başlatılmıştı. Sınıfta okumaya yeni geçmiştik. Herkesten önce çok kısa sürede 10 günde 81 kitap okumuştum." dedi.

Daha sonrada bir günde 35 hikaye kitabı okuma başarısı gösterdiğini ifade eden Türk, şöyle konuştu:

"Böylelikle her hafta 81 kitap okuyup cuma günleri bir başarı belgesi alıyordum. Okuduğum kitap sayısı 600'lere geldiğinde annem ve babam 'Yeter artık daha fazla kitap okuma, gözlerin bozulacak' diye uyarmalarına rağmen yılmadan, yorulmadan, 'Kitap okumada binin üzerine çıkacağım, dünya rekoru kıracağım' demiştim. Bunu da şöyle başardım; çok küçük yaşta kısa sürede çok fazla kitap okuyarak başarmıştım. Başarıdaki en büyük destekçim annemdi. Okul kütüphanesinden kucak dolusu kitap alıyordu. Akşam olunca annem kendi kitaplarını ben kendi kitaplarımı okuyordum. Daha sonra okuduğum kitabı anneme anlatıyordum ya da annem bana okuduğum kitap hakkında sorular soruyordu. Böylelikle kitap okumak daha eğlenceli ve daha anlaşılır oluyordu."

Arkadaşlarına kitap okuma hakkında tavsiyelerde bulunan Türk, "Arkadaşlar, kitap okumaya öncelikle severek ve isteyerek başlamalı. Her okunan kitap, başarı meyvesi olarak kendilerine dönecektir." dedi.

"Yatağında kitap okurken çok uyuduğu oldu"

Anne Gülay Türk de oğlunun büyük bir başarı elde ettiğini, bununla da gurur duyduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Dört ayda bu kadar kitap okumak Mahir için de bizim için de kolay bir süreç değildi. Bizim için daha zor bir süreçti çünkü babasıyla biz onun gözlerinin bozulmasından korkuyorduk. 'Bu kadar kısa sürede bu kadar kitap okunmaz' diye düşünüyorduk. Okul kütüphanesindeki seviyesine uygun bütün hikaye kitaplarını okuyup bitirdiği gibi ilçe kütüphanesindeki bütün hikaye kitaplarını da okuyup bitirmişti. Öyle zaman oluyordu ki Mahir'in elinden kitabı alamıyorduk. Asansörden inerken, asansörle çıkarken, arabaya binerken, okula giderken, evde, yemek yerken veya çok ilginç pozisyonlarda kitap okuyordu. Bunları zaman zaman fotoğrafladım, kameraya çektim. Özellikle yatağında kitap okurken çok uyuduğu oldu."

Kaynak: AA