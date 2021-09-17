Dört Ayaklı Minare minyatürü, 2,7 kilogram altın kullanılarak yapıldı

DİYARBAKIR'da kuyumculara yönelik gerçekleştirilen ve 3 gün sürecek sergide, gövdesi bakırdan yapılan ve piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 700 gram altın kullanılarak tasarlanan tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürü sergilendi.

Diyarbakır'da bir otelde kuyumcular ve özel davetiler için düzenlenen 3 gün sürecek takı sergisinin açılışı yapıldı. Sergide en çok dikkat çeken ürün ise tarihi 22 ayar altından yapılan ve gövdesi bakır olan tarihi Dört Ayaklı Minare minyatürü oldu. Piyasa değeri 1 milyon 200 bin TL olan 2 kilo 700 gram altın kullanılarak yapılan tarihi minarenin yanı sıra sergide, altın kullanılarak tasarlanan kıyafetler de ilgi çekti.