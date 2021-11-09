GAZİANTEP (İHA) - Dört araç birbirine girdi, araçlardan biri tramvay yoluna uçtu

Gaziantep'teki zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası hızını alamayan bir araç tramvay yoluna uçtu. Meydana gelen zincirleme kaza sonucu yaralanan olmazken, tramvay ve araç trafiğinde aksamalar yaşandı.

Kaza, Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydan geldi. İddiaya göre, Karataş istikametinden Gaziantep Üniversitesi istikametine seyir halinde olan Mehmet Burak Y. idaresindeki 27 AFB 627 plakalı Ford marka transit, aynı istikamette seyir halinde olan ve kırmızı ışıkta bekleyen Metin Y. kontrolündeki 27 DJ 393 plakalı Fiat marka hafif ticari araca çarptı. Daha sonra arkadan gelen Burak B. idaresindeki 27 BJP 43 plakalı Opel marka araç ile Pınar M. kontrolündeki 27 ABM 547 plakalı Dacia marka araç da kazaya karıştı.

Zincirleme kaza sonucu hızını alamayan araç, tramvay yoluna uçtu

Dört aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu Mehmet Burak Y. idaresindeki 27 AFB 627 plakalı transit, hızını kontrol edemeyerek tramvay yoluna uçtu. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak, durumu, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu kimsenin yaralanmadığını belirledi.

Kaza sonrası araç ve tramvay trafiğinde aksama yaşandı

Zincirleme kaza sonrası cadde üzerindeki araç ve tramvay trafiğinde yaklaşık yarım saatlik aksama yaşandı. Kaza sonrası, bir süre kontrollü şekilde sağlanan trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesi ve tramvay yoluna uçan aracın kaldırılmasıyla tekrar normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.