Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı - Haberler
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Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

AA, Yusuf Koyun - Güncel
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Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

Adana'da dorsesindeki otomobilde 5 kilo 244 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

ADANA (AA) - Adana'da dorsesindeki otomobilde 5 kilo 244 gram esrar ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmada tırla kente uyuşturucu sevk edileceğini belirledi.

Ekipler, takibe aldıkları tırı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı kontrol noktasında durdurup aradı.

Narkotik dedektör köpeği "Hulk"un da kullanıldığı aramada tırın dorsesindeki otomobilin bagajında 5 kilo 244 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Adem T. (46) işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Dorsesindeki otomobilde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Esrar, Güncel, Haber

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