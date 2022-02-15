Dorsesinde uyuşturucu bulunan tırın sürücüsü ve sahibine hapis

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da dorsesinde uyuşturucu ele geçirilen tırın sürücüsüne 5 yıl, sahibine ise 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu tır sahibi M.E.İ. ile tutuksuz tır sürücüsü H.S. ve avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan M.E.İ'ye ait olduğu belirlenen, sürücü H.S. idaresindeki tırın dorsesinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini belirterek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık H.S. kullandığı tırın M.E.İ'ye ait olduğunu belirterek, "Tırdaki uyuşturucunun sahibi M.E.İ'dir. Bu kişi beni kullanmıştır. Etkin pişmanlık kapsamında verdiğim beyanlarla beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

M.E.İ. de sanık H.S'nin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Tırdaki uyuşturucuyla benim alakam yok. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan sanık H.S'yi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 5 yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezasına, sanık M.E.İ'yi ise 10 yıl hapis ve 40 bin lira adli para cezasına çarptırdı. Heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.