Son dakika haber... Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu
Son dakika haberleri: - Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu Erzincan'da dorsesinde iki otomobil yüklü bulunan tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
- Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu
ERZİNCAN - Erzincan'da dorsesinde iki otomobil yüklü bulunan tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Erzincan- Sivas karayolu 20. kilometrede meydana gelen olayda, Ziya Ustabaş yönetimindeki 06 AL 4851 plakalı tır hareket halindeyken Sakaltutan Geçidini inişte Heybeli Palanga arası kavşağında araç motorunun alt kısmında yangın çıktı. Tır sürücüsü aracını orta şeritte ki bariyerlere kontrollü yaslama yöntemi sonucunda durdurdu.
Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tırdaki yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Senanur Erdoğan