Son dakika haber... Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu

Son dakika haberleri: - Dorsesinde otomobil yüklü tırda çıkan yangın korkuya neden oldu Erzincan'da dorsesinde iki otomobil yüklü bulunan tırın motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.