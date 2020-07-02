Dorsesinde 530 bin liralık ürün bulunan TIR'ı çalan hırsız yakalandı
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Dorsesinde 530 bin liralık ürün bulunan TIR'ı çalan hırsız yakalandı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çaldığı TIR'ın içerisinde 530 bin TL market ürünü bulunan dorsesini, başka bir çekiciye bağlayıp götüren Ö.Ç., jandarmanın operasyonu ile Kocaeli'de yakalandı.

Dorsesinde 530 bin liralık ürün bulunan TIR'ı çalan hırsız yakalandı
02.07.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 11:34

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde çaldığı TIR'ın içerisinde 530 bin TL market ürünü bulunan dorsesini, başka bir çekiciye bağlayıp götüren Ö.Ç., jandarmanın operasyonu ile Kocaeli'de yakalandı.

Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi'ndeki bir dinlenme tesisinde park halinde bulunan TIR, Salı günü saat 04.00 sıralarında çalındı. İhbar üzerine araştırma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, dorsesinde 530 bin TL'lik market ürünü bulunan TIR'ın Hendek ilçesi Lütfiye Köşk Mahallesi'ne götürüldüğü belirlendi. Burada çekici bulundu. Ancak dorsenin başka bir TIR'a takılarak götürüldüğü saptandı. 

Yapılan takip sonrası dorsenin bağlandığı TIR, aynı gün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi'nde bulundu, Ö.Ç. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından Ö.Ç. adliyeye sevk edildi. TIR ve dorsedeki ürünler sahiplerine teslim edildi.


Kaynak: DHA

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