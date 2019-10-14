Dorseden düşen konteynerin altında kalmaktan son anda kurtuldular

14.10.2019 18:32

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinin üzerinden kayan konteyner yolu trafiğe kapattı. Kaza sırasında otobüs durağında ve yaya geçidindeki vatandaşlar ise son anda kaçarak kurtuldu.



Kaza, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi D-100 karayolu Kuzey Yan Yolu olarak da bilinen Hızır Reis Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut Kırlak idaresindeki 54 AB 873 plakalı tır, yol kenarında bulunan trafik ışığı direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesi üzerindeki konteyner kaydı. Dorse üzerinde asılı kalan konteynerin yol kenarında bulunan durağın üzerine devrilmemesi faciayı önlerken, yaşanan kazada yaralanan olmadı.



Kaza sebebi ile cadde trafiğe kapandı. Olay yerine gelen ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA