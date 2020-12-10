Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
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Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı

10.12.2020 12:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:59
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı

TRABZON'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi, köprüye çarptı.

TRABZON'da, seyir halindeki TIR'ın dorsesinde bulunan iş makinesi, köprüye çarptı. Köprünün bir bölümünün hasar gördüğü kazada, kabini kopan TIR'da 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Değirmendere Mahallesi liman mevkisi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Trabzon'dan Giresun yönüne giden Mahmut Çergel yönetimindeki 61 ADD 314 plakalı TIR'ın dorsesindeki iş makinesi, köprüye çarptı. Köprünün bir bölümü hasar görürken, TIR'ın kabini de koptu. Sürücü Çergel, kazayı yara almadan atlatırken, yanındaki Süleyman Durmaz ise yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Durmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yolda ulaşım, yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı
Dorsedeki iş makinesi köprüye çarpınca TIR'ın kabini koptu:  1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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