Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi
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Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi

Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki saman bir anda tutuştu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde seyir halindeki kamyonun dorsesindeki saman bir anda tutuştu. Kamyonu köyün dışına çıkaran şoför faciayı önledi.

Yangın, akşam saatlerine doğru Ereğli'ye bağlı Güllük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İlhan Öztürk'e ait olduğu öğrenilen kamyonun dorsesine yüklenilen saman, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı köyün içinde alev aldı. Öztürk, bunun üzerine aracına binip, kamyonu yaklaşık 150-200 metre sürerek köyün dışına çıkararak olası bir facianın da önüne geçti. Dorseyi kamyondan ayıran şoför ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine köye gelen Kdz. Ereğli Belediyesi'ne ait İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan dorseye müdahale etti. Büyük paniğin yaşandığı olayda, dorse içindeki samanlar tamamen yanarken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra soğutma çalışması yaptı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi
Dorsedeki alevleri görünce kamyonu köyün dışına sürdü, faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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