Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara geçirdi.

09.09.2019 11:35
Dorsede 1350 gümrük gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

ADANA'da polis, TIR dorsesine zulalanmış 1350 paket kaçak sigara  geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolü sırasında şüphelendikleri TIR'ı durdurdu. Polis yaptığı detayla aramada, dorsede hazırlanan gizli bölmede zulalanmış bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. TIR sürücüsü E.Ç. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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