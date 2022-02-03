Gece yarısı korkunç haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü feci şekilde can verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gece yarısı korkunç haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Gece yarısı korkunç haber! Kafası dorse ile lastik arasında sıkışan tır şoförü feci şekilde can verdi

Mersin'in Tarsus ilçesinden gece yarısı korkunç bir haber geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başını dorse ile tırın arasına sokan şoför, orada can verdi. Şoförün ölümüyle ilgili araştırma başlatıldı.

Mersin- Tarsus otoban bağlantı yolu üzerinde 01 AIG 074 plakalı park halindeki tırın yanında hareketsiz duran kişiyi fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler dorse ile lastik arasında başı sıkışan sürücüyü itfaiye yardımıyla çıkarttı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İsminin Tuncay Altunhan olduğu belirlenen sürücünün öldüğü tespit edildi. Altunhan'ın cesedi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - 3. Sayfa

112 Acil Çağrı, Mersin, Tarsus, Hassas İçerik, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title