: Dorse hırsızlarına operasyon

18.12.2019 13:17 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:18

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, dorse hırsızlarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi'nde bir dorsenin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, biri Afgan uyruklu 8 şüpheliyi yakaladı. İş yerinde, kısmen parçalanmış bir dorse ile ezilmiş ve yakılmış plakalar ele geçirildi.

Şüphelilerin, çaldıkları dorseleri parçalayarak hurdacıya sattığı belirlendi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, hırsızlık olayına karıştığı belirlenen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Kaynak: AA

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