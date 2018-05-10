Dorse Hırsızları Adliyede

Samsun'da tırın dorsesinin çalınması olayıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 22 Şubat'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu bir şirkete ait dorsenin çalınması olayı ile ilgili olarak polis Kocaeli ve İstanbul'da gerçekleştirilen planlı ve eş zamanlı operasyonda S.P., M.G. ve K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN