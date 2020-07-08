Doris Rübel'in 'Bebekler Nereden Gelir' kitabı sakıncalı bulundu AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabın, küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunduğunu duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabın, küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunduğunu duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mikado Yayınları tarafından 'Neden? Niçin? Nasıl?' serisinde yayımlanan, Doris Rübel tarafından yazılan 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitap, bakanlığımızın küçükleri zararlı içeriklerden koruma çalışmaları kapsamında sakıncalı bulunmuştur. Aynı isimle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yayımlanan Anna Milbourne'un 'Bebekler Nereden Gelir' isimli kitabı ise çocuklar için yararlı içeriğe sahip, tavsiye ettiğimiz bir yayındır" denildi.

Kaynak: DHA