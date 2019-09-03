Dorion Kasırgası Bahamalar'da en az 5 kişiyi öldürdü!

03.09.2019 03:39

Bahamalar'da 2 gün önce etkili olmaya başlayan Dorian Kasırgası en az beş kişinin ölümüne neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Bahamalar Başbakanı Hubbert Minnis Atlas Okyanusu'nda görülen ikinci en güçlü kasırga olan Dorion'un çok tehlikeli olduğunu belirtti. Minnis, Dorion Kasırgası'nı tarihi bir trajedi olarak tanımladı.

13 BİN EV HASAR GÖRDÜ

Uluslararası Kızılhaç Örgütü'ne göre bölgedeki 13 bin ev hasar gördü veya yıkıldı. Bölgeden paylaşılan fotoğraf ve videolarda su taşkınları, ters dönen arabalar ve devrilen ağaçlar görülüyor.

Kategori 5 seviyesinde başlayan Dorion, pazartesi öğleden sonra Kategori 4 seviyesine düştü ve hızı saatte 240 km olarak kaydedildi.

BÖLGEDE ÖLÜM TEHLİKESİ

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorion'un rotasındaki hafif bir kaymanın kasırgayı Florida'nın doğu kıyılarına sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Bölgede birkaç gün içinde ölüm tehlikesi yaratabilecek kuvvette fırtına ve rüzgarlar bekleniyor.

KATEGORİ 5: ÖLÜMCÜL KASIRGA

Hızları saatte en az 250 km olan kasırgalar Kategori 5 seviyesine yükselmiş oluyor. Nadir görülen bu şiddetteki kasırgalar ölümcül olabiliyor.