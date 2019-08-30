Dorian kasırgası saatte 170 km hızla ABD kıyılarına doğru ilerliyor

30.08.2019 08:08

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde üçüncü kategori kasırgaya dönüşeceği ve Bahamalar'a ulaşacağı belirtildi. Kasırganın şu an itibariyle yaklaşık 170 km hıza ulaştığı ve 200 km hızı geçerek dördüncü kategoriye yükseleceği tahmin ediliyor.



ABD Ulusal Kasırga Merkezi Dorina kasırgasının cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği ve pazar günü öğleden sonra ABD'nin Florida eyaletine ulaşacağı kaydediliyor. Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis fırtına nedeniyle eyalette olağanüstü hal ilan etmişti. Euronews.com'da Görüntüle