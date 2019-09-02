02.09.2019 17:35

Dorian Kasırgası'nın içinden geçtiler

ABD (DHA) 'Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletine doğru ilerliyor. Hızı yaklaşık 260 kilometre olan kasırganın, eyaleti doğu kıyısından vurması bekleniyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi Hava Operasyonları Merkezi (AOC), dün sabah Dorian Kargasının içinden bir uçuş yaptıklarını belirterek, resmi hesaplarından o anların görüntüsünü yayınladı.

Kaynak: DHA