Dorian kasırgası'ndan kurtulan çocuğa okulda sıcak karşılama

11.09.2019 16:46

ABD'nin Florida şehrinde Dorian Kasırgası'ndan kurtulan 3 yaşındaki çocuk, okulun ilk günü arkadaşları tarafından sevinçle karşılanınca sıcak görüntüler ortaya çıktı. Çocuğun annesi tarafından paylaşılan görüntüler, tüm ülkede popüler oldu.





Makai Simmons adlı 3 yaşındaki çocuğun annesi, okulun ilk günü kaydettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüde, çocukların, sınıf arkadaşları Makai'yi sıcak ve sevgi dolu karşılaması, tüm ülkede ilgi görerek en çok seyredilen görüntüler arasında yer aldı.





Basın mensuplarına bilgi veren Makai'nin annesi, Makai'nin her tatilde Bahamalar'a gittiklerini ve bu gidişlerinde kasırganın ortasına düştüklerini söyledi. Görüntüde, arkadaşlarının sıcak karşılamasından çok etkilenen çocuğun duygulandığı görüldü.

Kaynak: DHA