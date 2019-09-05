Dorian kasırgası, kuzey ve güney karolina'yı vurdu
Etkisi 'Kategori 2'ye düşen Dorian Kasırgası, Kuzey ve Güney Karolina'yı vurdu.
Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu kıyısındaki Kuzey ve Güney Karolina eyaletlerini vurdu. Güney Karolina eyaletinin kıyı kesimindeki Charleston kentinde rüzgar ve aşırı yağışlar etkisini gösterirken; bazı bölgelerde sel olduğu açıklandı. Kasırganın, eyaletlerin iç kesimlerinde daha çok yağmur ve rüzgar olarak etkisini göstereceği belirtildi.
Ayrıca, Charleston kentinde ilk belirlemelere göre ölü ya da yaralı olmadığı belirtilirken; kentteki çok sayıda yerleşim yeri zarar gördüğü ve 200'den fazla ağacın yıkıldığı bilgisi paylaşıldı.