06.09.2019 14:09

- Dorian kasırgası Kuzey Carolina'yı vurdu

KUZEY CAROLINA - Kuzey Carolina kıyılarını vuran Dorian kasırgası kategori 1 hızıyla ilerliyor.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Kuzey Carolina kıyılarını gece saatlerinde vuran Dorian kasırgasının saatte 90 mil hızla kategori 1 seviyesinde ilerlediğini açıkladı. Hem Kuzey Carolina hem de Güney Carolina'nın bazı bölgelerine 10 inçlik yağmur düştüğü belirtildi. Kuzey Carolina Valisi Roy Cooper, iç bölgelerde yaşayanların dahi dikkatli olması gerektiğini, istenmesi durumunda tahliye edilmeye hazır olmaları gerektiğini ve birkaç inçlik yağmurda dahi arabaların yollarda kalabileceğini aktardı. Ayrıca Cooper, Kuzey Carolina'nın Columbus kasabasında 85 yaşındaki bir adamın fırtınaya hazırlanırken merdivenden düşerek hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bölgede etkili olan en güçlü kasırga olan Dorian kasırgası, Güney Carolina'da ise 230 binden fazla kişinin elektriksiz kalmasına yol açtı. Şiddetli yağış sonucu sel meydana geldi.

Kaynak: İHA