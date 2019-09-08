Dorian Kasırgası Kanada'ya ulaştı

08.09.2019 19:59

Amerika'nın güneydoğu açıklarındaki Bahama Adaları'ndan başlayarak kuzeye doğru ilerleyen Dorian Kasırgası, Kanada'nın güneydoğusundaki Nova Scotia'ya ulaştı.

Nova Scotia bölgesinin başşehri Halifax'a saatte 160 kilometre hızla ulaşan kasırga, ağaçların yerlerinden sökülerek uçmasına ve 450 binden fazla evde elektriğin kesilmesine yol açtı. Bir vinç, bir apartmanın çatısına uçtu.

Kanada Halk Güvenliği Bakanı Ralph Goodale, kurtarma çalışmaları için ordunun bölgeye gönderilmesi gerektiğini söyledi.

Bahama Adaları'nı vuran ve 43 kişinin ölümüne yol açan kasırganın, Pazar günü ilerleyen saatlerde etkisini artırması ve Newfoundland ile Labrador bölgelerine ulaşması bekleniyor.

Kanada'da yetkililer, bu bölgelerde oturanlara evlerinden ayrılmaları önerisinde bulundu.

Birleşmiş Milletler, Dorian Kasırgası'nın vurduğu Bahamalar'da 70 binden fazla kişinin yardıma ihtiyacı olduğunu açıkladı. Adalardaki binlerce kişi, Florida'ya giden büyük gemilere binebilmek için bekliyor.