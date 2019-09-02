Dorian Kasırgası Bahamalar'ı vurdu: Kasırganın şiddeti Kategori 5'e yükseldi

02.09.2019 00:44

Dorian Kasırgası, şiddeti artarak Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam ediyor.

Hızı saatte 285 km'yi bulan kasırganın şiddeti Kategori 5 seviyesine yükseldi ve Bahamaların kuzeybatısına ulaştı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, 'çok tehlikeli' uyarısında bulunduğu Dorian Kasırgası'nın bölgede yakın tarihte görülen en güçlü kasırga olduğunu duyurdu.

Bahamalarda yaşayanlar daha önce belirlenen bölgelere tahliye edildi.

Yetkililer, boyu yer yer yaklaşık 7 metreye çıkan kasırganın ölüm tehlikesi yarattığı uyarısında bulunuyor.

Bahamalarda yaşayanlar sosyal medyada hasarın görüntülerini paylaştı. Bazı videolarda evlerin çatılarının uçtuğu, bazı evlerde su taşkınları olduğu görülüyor.

Yetkililer bölgede bazı havaalanlarını kapattı, uluslararası uçuşların yapıldığı bazı havalimanları ise Pazar günü açık kaldı.

Dorian Kasırgası'nın Bahamalardan sonra Pazartesi ve Salı gecesi Florida kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kasırgayla ilgili gelişmeleri takip eden ABD Başkanı Donald Trump Polonya ziyaretini iptal etti. Trump'ın yerine ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Polonya'ya gidecek.

Kategori 5 kasırgaları ne kadar etkili oluyor?

Hızları saatte en az 250 km olan kasırgalar Kategori 5 seviyesine yükselmiş oluyor. Nadir görülen bu şiddetteki kasırgalar ölümcül olabiliyor.