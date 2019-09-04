Dorian Kasırgası Bahamalar'da can aldı, maddi hasar büyük

Dorian Kasırgası Bahamalar'da can aldı, maddi hasar büyük

Hızı saatte 350 kilometreye ulaşan Dorian Kasırgası sebebiyle Bahamalar'da en az 7 kişi hayatını kaybetti, ülkede büyük maddi hasar meydana geldi.

04.09.2019 17:27

Hızı saatte 350 kilometreye ulaşan Dorian Kasırgası sebebiyle Bahamalar'da en az 7 kişi hayatını kaybetti, ülkede büyük maddi hasar meydana geldi. Pazar günü kategori 5 seviyesinde etkili olan fırtına ülkenin modern tarihinde yaşanan en büyük felaketlerden biri olarak kayıtlara geçti

Dorian Kasırgası Bahamalar'da can aldı, maddi hasar büyük
Kaynak: Euronews.com

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