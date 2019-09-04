Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE
Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.
04.09.2019 20:39
Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri
Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.
Kaynak: AA