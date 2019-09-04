Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE

Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE

Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

04.09.2019 20:39
Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE

Fırtına takip araçlarının bölgeye gidişleri

Fırtınada paraşütle sörf yapan kişiden görüntüler JACKSONVİLLE - Dorian Kasırgası, ABD'nin doğu yakasında Florida, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerinde etkili olmaya başladı.

Dorian Kasırgası, ABD kıyılarında etkili olmaya başladı (2) - JACKSONVİLLE
Kaynak: AA
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