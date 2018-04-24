Dördüzlerine Bakabilmek İçin Yurt Dışına Çalışmaya Gitti

Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA )- HATAY'da Cemile-Süleyman Şahutoğlu çiftinin yaklaşık 2.5 ay önce dünyaya gelen 2'si kız dördüz bebekleri, hayata tutunmayı başardı. Berberlik yapan baba Süleyman Şahutoğlu, hastaneden bebekleri taburcu olduğu gün, onların masraflarını karşılayabilmek için Suudi Arabistan'a çalışmaya gitti.

Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi'nde oturan Cemile-Süleyman Şahutoğlu çifti, ilk bebek heyecanını, dördüzlerle yaşadı. Sağlıklı geçen bir hamilelik sürecinin ardından Özel Mozaik Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'nde sezaryenle dünyaya gelen dördüzler, yaklaşık iki ay yoğun bakım ünitesinde kaldı. Süleyman Şahutoğlu, bebeklerini hastaneden çıkardığı gün, çalışmak için Suudi Arabistan'a gitti.

Yurt dışına çıkmadan bebeklerini gören Süleyman Şahutoğlu, ailesinden uzaklaşmanın kendisi için çok zor olduğunu söyledi. Şahutoğlu, "Bebeklerin isimlerini Muhammed, Enes, Demay ve Eyşan koyduk. İki buçuk ay yoğun bakımda kaldılar, bayağı masraflı ve zor bir süreçti. 66 gündür buradayız. Çok zorlu bir dönemin ardından bugünlere geldik ama bunun ardından yine masraflı bir süreç bizi bekliyor, bunun için ben bugün bebekleri taburcu edip, yurt dışına çalışmak için çıkıyorum" dedi.

Anne Cemile Şahutoğlu, ise "Bir buçuk yıldır evliyiz. Çocukların dördüz olduklarını 3 aylıkken öğrendik. Çok güzel bir duygu, ancak çok zorlu bir süreçten geçtik. Hamilelik, doğumdan sonraki yoğun bakım süreci çok zorluydu bizim için. Yani birçok şey atlattık, ama artık daha iyiyiz. Umarım her şey güzel olur bizim için. Bakımları biraz zor. Eşim bu masrafları karşılamak için Suudi Arabistan'a gidiyor. Çünkü dördüz bebeklere bakmak kolay değil. Babası bugün bizi taburcu edip yurt dışına çalışmaya gidiyor. Yardım edecek birileri varsa yardım eli istiyoruz" dedi.

MESLEK HAYATIMDA İLK DEFA KARŞILAŞTIM

Dördüzlerin sağlık durumlarını yakından takip eden doktorlardan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Abdulkadir Arslan, meslek hayatında ilk defa doğal yollarla hamile kalınan dördüz bebek vakasıyla karşılaştığını söyledi. Dördüzlerin sağlıklı bir şekilde taburcu edildiğini kaydeden Arslan şöyle konuştu:

"Hastalarımız 66 gün önce 28 haftalık olarak biri 800 gram, biri 900 gram, 2'si 1'er kilogram olarak dünyaya geldi. Bütün hemşire arkadaşlar, hastanedeki diğer hekimler, hepsi canla başla mücadele ederek, çok uğraşarak Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı olmadan bugünlere geldi. Şimdi bir tanesi 2 bin 650 gram, diğeri 2 bin 300 gram civarında. Genel durumları mükemmel, bütün ultrasonları, filmlerini çektik. Kan tahlilleri şu an gayet iyi. Şimdi genel durumları güzel, taburcu ediyoruz bugün. Taburcu olduktan sonra da genel kontroller devam edecek. Ben meslek hayatımda dördüz ilk defa takip ediyorum. Üçüz çok fazla takip ettim, ama dördüz ilk defa takip ediyorum, dördüz çok nadirdir. 4-5 yılda bir defa olur, onların da yaşama şansı çok düşüktür."