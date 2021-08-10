Dördüncü kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Hülya A. (30) hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Hülya A.'nın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı evde ve bölgede inceleme yapıldı. Hülya A.'nın 2 yıldır nişanlı olduğu öğrenilirken, olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan Hülya A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı