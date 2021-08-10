Dördüncü kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dördüncü kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor

Dördüncü kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kadın dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.00 sıralarında Ulukent Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın dördüncü kattaki balkonunda meydana geldi. İddiaya göre, Hülya A. (30) hava almak için evinin balkonuna çıktı. Bu sırada bir anda dengesini kaybeden kadın, dördüncü kattaki balkondan aşağı düştü. Hülya A.'nın düşmesinin ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Öte yandan polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı evde ve bölgede inceleme yapıldı. Hülya A.'nın 2 yıldır nişanlı olduğu öğrenilirken, olay esnasında komşuların herhangi bir ses duymadıkları belirtildi. Hastanede tedavi altına alınan Hülya A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri olayda kasıt olup olmadığı yönünde çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Kuyumcudan 130 bin lira değerinde altın çalan kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
Son dakika haber: Kayınvalidesini öldürüp, eşi ve kayınbiraderini yaraladı, 'barışmaya gittim' dedi
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
KAYINVALİDESİNİ ÖLDÜRDÜ, EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ YARALADI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Yusuf Güney Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dördüncü kattan düşen kadın yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 19:08:10. #1.14#

title