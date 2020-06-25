Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü
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Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü

Isparta'da 4. Katta cam silerken beton zemine düşen genç ve kalbi duran kadın, sağlık ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

Dördüncü kattan düşen kadın sağlık ekiplerince hayata döndürüldü
25.06.2020 18:48 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:19

Isparta'da 4. Katta cam silerken beton zemine düşen genç ve kalbi duran kadın, sağlık ekipleri tarafından kalbi tekrar çalıştırılarak yeniden hayata döndürüldü.

Olay saat 16.00 sıralarında Sav Kasabası'ndaki Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 katlı binanın 4. kat camından düşen Sueda Sıdıka Furkan (25), çift bloklu dairenin arasında kalan beton zemine düşerek ağır yaralandı. Çevredekiler tarafından durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sedye ile ambulansa taşınan ve kalbi duran genç kadın, Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Kadının kalbi hastanede sağlık ekiplerinin çabaları sonucu yeniden çalıştırıldı. Isparta Şehir Hastanesi Başhekimi F. Ruşen Keskin, kadının kalbinin sağlık ekipleri tarafından yeniden çalıştırıldığını belirterek, hayata döndükten sonra yoğun bakımda tedavi altına olduğunu söyledi.

Öte yandan genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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