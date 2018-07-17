Dördüncü Kattan Düşen Kadın Öldü

Mersin'in Silifke ilçesinde dördüncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Atik Mahallesi'ndeki apartmanın dördüncü katından bir kadının düştüğünü gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Süreyya C'nin (27) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri kadının cezaevinden izinli çıkan eşi Onur C'yi olayın şüphelisi olarak gözaltına aldı.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Süreyya C'nin cenazesi, Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bu arada, çiftin biri 9 diğeri 10 yaşında iki çocuğu bulunduğu öğrenildi.