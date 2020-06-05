Dördüncü katın çatısından düşen genç kız yaşam savaşı veriyor
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Dördüncü katın çatısından düşen genç kız yaşam savaşı veriyor

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dört katlı binanın çatısında tamirat yapan babasına yardım ederken dengesini kaybederek beton zemine düşen 22 yaşındaki genç kız ağır yaralandı.

Dördüncü katın çatısından düşen genç kız yaşam savaşı veriyor
05.06.2020 12:39 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:42

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dört katlı binanın çatısında tamirat yapan babasına yardım ederken dengesini kaybederek beton zemine düşen 22 yaşındaki genç kız ağır yaralandı. 4. kattan düşerken binanın 2. katındaki elektrik tellerinin düşme hızını kestiği genç kız hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay, dün akşam üstü saat 19.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mustafa Kemal Sokak'taki 4 katlı bir binada meydana geldi. 4 katlı binanın çatısında tamirat işi yapan babası Muzaffer Sarıkaya'ya yardım için çıkan 22 yaşındaki Sevilay Sarıkaya çatıdaki tahta görünümlü plastiklerin üzerine bastı. Bir anda kırılan plastiklerden 4. kattan aşağıya düşmeye başlayan talihsiz kızın hızını 2. kattaki elektrik telleri keserek beton zemine düştü. Ağır yaralanan Sevilay Sarıkaya olay yerine çağrılan ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alaşehir Devlet Hastanesinde acil olarak ameliyata alınan genç kızın dalağının alındığı öğrenildi. Alaşehir Devlet hastanesindeki ilk müdahalenin ardından genç kız Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Olayın görgü tanıklarından komşu Turan Karakullukçu, "Gelen sesler üzerine dışarıya çıktık, baktık ki kız yerde yatıyor. Bacadan düşmüş. Ambulansı çağırdık. Ambulans geldi hastaneye götürdü. Allah'tan şuuru yerindeydi. Şuurunu hiç kaybetmedi. Ameliyat oldu, dalağını aldılar. Şimdi Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesinde. Durumu iyidir inşallah kendisine ulaşamadık" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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