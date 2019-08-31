Dördüncü kategorideki Dorian kasırgası ABD kıyılarını tehdit ediyor
ABD'nin Florida eyaletini gelecek haftanın ilk günlerinde vurması beklenen Dorian kasırgası hızını artırdı. Rüzgar hızı saatte 225 kilometreye çıkan kasırga, 'Kategori 4' seviyesine yükseltildi.
31.08.2019 10:23
ABD'nin Florida eyaletini gelecek haftanın ilk günlerinde vurması beklenen Dorian kasırgası hızını artırdı. Rüzgar hızı saatte 225 kilometreye çıkan kasırga, 'Kategori 4' seviyesine yükseltildi.
ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasının cuma günü şiddetlendiği ve alınan tedbirlerin artırılması gerektiği kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com