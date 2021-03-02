Dorçe, savunma sanayisi için prefabrik modüler yapılar üretiyor

Geniş bir sektörel yelpazede, çeşitli ihtiyaçlara yönelik prefabrik ve mobil yapıları tasarlayan, üreten ve bunların anahtar teslim inşasını da üstelenen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat (Dorçe), silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin çözüm ortakları arasında yer alıyor.

Geniş bir sektörel yelpazede, çeşitli ihtiyaçlara yönelik prefabrik ve mobil yapıları tasarlayan, üreten ve bunların anahtar teslim inşasını da üstelenen Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat (Dorçe), silahlı kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin çözüm ortakları arasında yer alıyor.

Şirket açıklamasına göre, Dorçe, projelerini; mühendislik, tedarik, üretim, lojistik, montaj, ekipman, mobilya, altyapı ve üstyapı inşaat işleri, test ve devreye alma gibi tüm aşamalarıyla tamamen kendi bünyesindeki mühendisler ile anahtar teslim olarak tamamlıyor. Projeler için hızlıca mobilize olabiliyor ve birkaç projeyi, çok sıcak ya da çok soğuk iklim şartlarının görülebildiği, dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda yürütebiliyor. Bu projelerin arkasında ise yerel ve uluslararası kalite standartlarında faaliyet gösteren, hafif çelik bina üretimi konusunda Avrupa'nın en yüksek kapasitesine sahip Ankara'da yer alan üretim tesisi bulunuyor.

Dorçe, Afrika'nın tamamı, CIS bölgesi, Orta Doğu ülkelerinde ve Türkiye'de; Birleşmiş Milletler, NATO ve Türk Silahlı Kuvvetleri gibi kurumlar için projeler tamamlıyor.

Şirket, prefabrik modüler yapıların üretimini gerçekleştirdiği üretici kimliğinin yanı sıra bu yapıları kullanarak anahtar teslim projeler gerçekleştirdiği için müteahhit kimliğiyle de öne çıkıyor. Hafif çelik prefabrik yapılar konusunda Avrupa'nın en büyük üreticisi olması ve konvansiyonel yapı sistemlerinde son 8 yıldır ENR (Engineering News Record/Mühendislik Haberleri Kayıtları) sıralamalarına göre konusunda dünyanın en büyük 250 müteahhit firması listesine girmesi, savunma sanayii projelerinde de Dorçe'nin tercih edilmesini sağlıyor.

Dorçe'nin silahlı kuvvetlere ve güvenlik güçlerine sunduğu bina çözümlerinde; uçak, helikopter, mühimmat hangarları, çeşitli depolar, modüler askeri yapılar, sahra hastaneleri, acil durum, sınır ve askeri üs bölgelerine kamp yapıları, askeri yaşam konteynerleri, römorklu modüler kabinler (yaşam, revir, WC-Duş), helikopterle taşınabilen konteynerler, prefabrik askeri koğuşlar, askeri lojmanlar, nizamiye binaları, mühimmat depoları, askeri ve polis eğitim merkezleri, havan topu saldırısına karşı dayanıklı askeri tesisler, poligonlar ve zırhlı kabinler gibi ürünler yer alıyor.

Mobilizasyon yeteneğini üst seviyeye ulaştırıyor

Şirket, EPC (Engineering, Procurement, Construction/Mühendislik, Tedarik ve İnşaat) Müteahhitliği hizmetleri ile üstlendiği tüm projelerin altyapı inşaatını ya da tamamen konvansiyonel yapı sistemi ile tamamlanması gereken betonarme projeleri de anahtar teslim tamamlıyor.

Zaman tasarrufunun sağlanması, üretim süreçlerinin ön planlamasının yapılması, fabrika ortamında gerçekleştirilen üretime bağlı olarak sahada meydana gelebilecek olumsuz hava koşullarının ortadan kaldırılması ve ana binayı oluşturan farklı yapı elemanlarının veya modüllerin aynı anda üretilebilmesi, savunma sanayiinde tercih sebepleri olarak öne çıkıyor. Prefabrik çelik ve modüler yapıların montajı tamamlanıp yeterli süre kullanıldıktan sonra farklı lokasyonlarda tekrar kullanılmak amacıyla defalarca sökülüp bir araya getirilerek kullanıma olanak tanıması, savunma sanayiinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan mobilizasyon yeteneğini üst seviyeye ulaştırıyor.

Dorçe Prefabrik, Irak Basra'da Özel Korunaklı Yaşam Destek Kampı projesini tamamladı. Irak Zubair sahasında Ön Üretimli Ağır Çelik, Demonte Konteyner ve Ön Üretimli Üst Korumalı Yapı sistemleriyle inşa edilen yaşam destek merkezi, havan toplarına dayanıklı çatı gibi özelliklere sahip bulunuyor. Dorçe'nin Irak'ta anahtar teslim olarak tamamladığı projede, her türlü havan topu saldırısına karşı koruma sağlayan, kurşun geçirmez yapılardan oluşan; güvenlik bariyerleri ve etrafına hendek kazılması, t-duvarlar, texas bariyerler, hesco bariyerler, güvenlik çit sistemleri, bina üzeri çelik koruma yapıları, özel kum torbaları, koruma platformları ile güvenlik kuleleri, iletişim ve güvenlik sistemleri ile emsallerine kıyasla en üst seviye güvenlik tedbirlerine sahip, entegre bir yaşam destek merkezi tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık