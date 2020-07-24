Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret, Katar'da "Kovid-19 Karantina Hastanesi"ni tamamladı
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Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret, Katar'da "Kovid-19 Karantina Hastanesi"ni tamamladı

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Katar'da 4 bin hasta kapasiteli Prefabrik "Kovid-19 Karantina Hastanesi" projesini tamamladı.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret, Katar'da
24.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:17

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş., Katar'da 4 bin hasta kapasiteli Prefabrik "Kovid-19 Karantina Hastanesi" projesini tamamladı.

Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret açıklamasına göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını inşaat tekniklerini ve metodlarını da ihtiyaçlar doğrultusunda değiştirdi. Salgın sonrası dönemde, özellikle hızlı kurulabilen Kovid-19 Hastaneleri, sahra hastaneleri, mobil hastaneleri, ağır bakım üniteleri, enfeksiyon hastaneleri ve izolasyon üniteleri, acil müdahale üniteleri, yoğun bakım üniteleri ve karantina üniteleri hiç olmadığı kadar önem kazandı.

Açıklamaya göre, acil ortaya çıkan bu küresel talebi karşılayabilmenin tek yolu prefabrik, ön-üretimli ve modüler yapı sistemleri olarak öne çıkıyor. Hafif çelik prefabrik yapı konusunda Avrupa'nın en büyük tesislerine sahip olan Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat Sanayi Ticaret, mevcut durumda aktif olarak 30 ülkede Kovid Hastaneleri için direkt olarak sağlık bakanlıkları, ilgili Kovid-19 otoriteleri ve sivil toplum kuruluşları ile çalışıyor. Şirket, bu alanda ilk projesini Katar Umm Slal bölgesinde tamamladı.

Mevcut durumda 4 bin yatak kapasiteli olan Umm Slal Kovid-19 Karantina Hastanesi, ihtiyaç olması durumunda 8 bin yatak kapasitesine arttırılacak. Yeni tamamlanan Umm Slal Hastanesi, karantinaya alınan hastalar için gerekli sağlık hizmetlerine ek olarak konfor, güvenlik ve eğlence ihtiyaçlarını sağlamak için de tam donanımlı bir hastane olarak inşa edildi. Kovid-19'a karşı hükümetin aldığı acil ve önleyici tedbirlerin bir parçası olarak, prefabrik yapı metodolojisinin kullanıldığı hastane çok kısa sürede hazır hale getirildi.

Açıklamaya göre, Umm Slal Kovid-19 hastanesi kamu ve özel otoriteler tarafından ciddi ilgi görüyor. Geçen haftalarda aktif olarak kullanılmaya başlanan hastaneyi açılışından hemen sonra Katar Halk Sağlığı Bakanı Dr. Hanan Mohamed Al Kuwari ve Belediye ve Çevre Bakanı Abdulla bin Abdulaziz bin Turki Al Subaie, yeni kurulan Umm Slal Karantina Hastanesi'ni denetlediler ve olumlu görüş bildirdiler.

Şirket ayrıca Katar'da övgü alan Kovid-19 karantina hastane projesi inşaatı sonrasında, bu alandaki tecrübesini yüksek kapasiteli üretim tesislerinin desteği ile paylaşmak üzere Orta Doğu, Afrika, Güney Amerika'da ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinde yeni hastane projelerine başlamayı planlıyor.

Kaynak: AA

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