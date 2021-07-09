Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat, kullanıcıya ve topluma değer katıyor
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Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat, kullanıcıya ve topluma değer katıyor

Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat, kullanıcıya ve topluma değer katıyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat, Türkiye ve dünyada kullanıcı taleplerine uygun tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat, Türkiye ve dünyada kullanıcı taleplerine uygun tasarımlarıyla ön plana çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat'ın, özellikle prefabrik modüler yapı sektöründe kullanıcı odaklı stratejisi, özel çözümleri ve kendi bünyesindeki tasarım gücü nedeniyle tercih edildiği bildirildi.

Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat'ın odak noktasının müşteri olmasının önemli 3 göstergesi bulunduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu göstergelerin, yerel ve uluslararası tüm gereksinimleri karşılayarak eksiksiz ve kaliteli bir şekilde müşteriye doğru ürünü teslim edebilme, yüksek kapasite ve teknik alt yapı ile zaman avantajını müşteri lehine kullanarak doğru zamanda ve maliyette hizmet verebilme, satış öncesi ve sonrası tüm beklentileri karşılayabilecek şekilde müşteriyi memnun edebilme başlıklarından oluştuğu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dorçe Prefabrik Yapı & İnşaat-Stratejik Yönetim ve Planlama Direktörü Yücel Çebi, "Müşteriye ne sattığımızdan ziyade, müşterinin neden bizden aldığı bizim için daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

Çebi, şunları kaydetti:

"Amacımız, paydaşlarımızla Dorçe arasında sağlıklı, verimli, karlı ve güvene dayalı uzun süreli bir ilişkinin oluşturulmasıdır. Memnuniyeti sayısallaştırmak için uzunca bir süre geleneksel anket yöntemlerini kullandık. Fakat bu yöntemin efektif olmadığını ve sonuçların da gerçeği yansıtmadığını gözlemledik. Sonrasında daha objektif sonuçlar alabileceğimiz bir iç analiz/değerlendirme sistemi tasarladık. Bu tasarımda amacımız müşterinin memnuniyetini, kendi faaliyetlerimizin sonuçları üzerinden de tümden gelim yöntemi ile tespit edebilmek ve sayısallaştırmaktı.

Birkaç önemli ölçüm parametremizi paylaşmak gerekirse şu başlıklara dikkat çekmek isterim. Müşteriye oluşturduğumuz değer, projenin zamanında teslim edilmesi, haftalık proje ilerleme planına uygunluk, proje boyunca yaşanılan uygunsuzlukların/şikayetlerin zamanında çözümü, müşteri ile haftalık/aylık yapılan toplantılardaki alınan kararların yerine getirilme oranı, müşteriden gelen resmi yazılara hızlı geri dönüş performansı ve teklif aşamasındaki uyum. Tam bu noktada kendi objektif değerlendirmemiz ve sonrasında da proaktif iyileştirme faaliyetleri kapsamında sektörümüz içerisinde pozitif ayrışıyoruz. Aynı zamanda, müşteri segmentasyonu ve müşteri sadakatine yönelik kurumsal faaliyetlerimizi de yine bu yönetim tarzının bir parçası olarak işletiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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