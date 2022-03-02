Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan NFT satışı

Dorçe Prefabrik ve İnşaat'ın "Dorce Tiny House #3" NFT'si 0,18 Etheryum'a alıcı buldu.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, son yıllarda artan dijital dönüşüm ve dijitalleşme adımlarında sektöründe öncü olmaya devam ediyor.

Dorçe Prefabrik ve İnşaat, bir ilki gerçekleştirerek alanındaki ilk NFT satışını gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük NTF pazar yerlerinden olan bir web sitesinde NFT ürünleri olan Dorçe Prefabrik ve İnşaat, NFT pazarına girişinin üzerinden kısa bir süre içerisinde koleksiyonu ile dikkati çekti.

NFT alanında bilinen koleksiyon ürünlerini takip eden koleksiyoner, Dorce Prefabrik ve İnşaat'a ait olan "Dorce Tiny House #3" NFT'sini 0,18 Etheryum ödeyerek kendi koleksiyonuna ekledi.

Zaman ve mekan sınırsızlığı içinde tasarlanan Dorçe Tiny House NFT ürünleri, takipçilerden ilgi görüyor. NFT'yi alan koleksiyonerler ayrıca ham çizimlere ve projeye de aynı şekilde sahip oluyor.