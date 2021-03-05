Dorçe Prefabrik, çelik sistemlerle "afet sonrası yerleşim alanları" kuruyor

Dorçe Prefabrik, acil yerleşim ve deprem bölgelerinde prefabrik çelik sistemleri ile afet sonrası yerleşim alanları inşa ediyor.

Dorçe Prefabrik, acil yerleşim ve deprem bölgelerinde prefabrik çelik sistemleri ile afet sonrası yerleşim alanları inşa ediyor.

Şirketten 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla yapılan açıklamaya göre, Dorçe Prefabrik'in tasarım ve Ar-Ge merkeziyle geliştirdiği sistemler, Birleşmiş Milletler, NATO, Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), TOKİ ve acil durum bakanlıları gibi resmi kurumların yanı sıra özel sektör tarafından da ciddi talep görüyor.

Avrupa ve Orta Doğu'nun önemli prefabrik çelik yapı üreticilerinden Dorçe, Adapazarı, Çanakkale, Van, Elazığ ve İzmir'de yaşanan büyük depremlerde AFAD ve TOKİ'ye verdiği destekle 10 binlerce kişiye sıcak yaşam alanları imkanı sağladı.

Askeri kamplar ve mülteci bölgeleri için de çelik bina sistemleri geliştiren Dorçe, ofis ve yönetim binaları, okul, hastane, GSM kabinleri araç muayene istasyonları kurabiliyor.

Dorçe, şu ana kadar 52 ülkede 6 kıtada hem çok zor iklim şartlarında hem de siyasi istikrarsızlık, iç savaş ve benzeri gibi insani koşullar altında iş yapabilme yeteneklerini sergiledi ve halihazırda Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Avrupa ve yerel pazarlarda da sergilemeye devam ediyor.

"Hız ve dayanıklılık çelik prefabrik yapıları ön plana çıkarıyor"

Açıklamada verilen bilgiye göre, hız faktörünün hemen hemen her sektörde ön plana çıkması prefabrik yapıların tercih edilirliğini artırıyor. Depreme maruz kalan ülkelerde prefabrik yapıların kullanımı da gün geçtikçe yoğunlaşıyor.

Betonun ağır ve gevrek bir malzeme olması, ani gerilmelerde çatlama ve kırılma tepkisi göstermesi prefabrik yapılara ilginin artmasının en büyük sebepleri arasında gösteriliyor. Bu bağlamda, çelik binaların hafif olması, ani gerilmelerde enerjiyi emebilmesi ve sünekliliği, hafif çelik sistemlerinin depreme dayanıklı binalarda ana yapısal malzeme olarak kullanılmasını sağlıyor.

Bölge şartlarına uygun tasarlanan prefabrik çelik yapılar, depremlere maruz kaldıklarında betonarme yapılara göre daha iyi performans gösteriyor. Önemli yapısal hasarlar, yıkılmalar, bununla birlikte zayiat ve can kaybı, depremlere ve doğal afetlere uygun olarak tasarlanmayan daha eski yığma ve betonarme binalarda sıkça gözleniyor.

Çelik prefabrik yapılar 300 yıla kadar dayanabiliyor

Çelik karkaslı binaların acil yerleşim ve deprem konutları olarak kullanılması şu avantajları sunuyor:

"Çeliğin esnekliği ve büyük oranda şekil değiştirme özelliği yapının depremi hasarsız atlatmasını sağlıyor, hayat kurtarıyor. Çeliğin, kopmadan, çökmeden önce çok deformasyon yapabilme özelliği bulunuyor. Çelik malzemeyle yapılan sistemler diğer malzemelerle yapılmış sistemlere göre daha sünek olmasıyla öne çıkıyor. Deprem ve doğal felaketler sonrası aciliyet ve zaman faktörü de göz önünde bulundurulduğunda, insani yardımların en kısa sürede karşılanmasına katkı sağlıyor. Hızlıca üretilip kolayca kurulabiliyor, sökülebiliyor ve taşınabiliyor. Çok geniş ve verimli yaşam alanları oluşturulabiliyor."

Kaplama malzemeleriyle içeriden ve dışarıdan kaplandığında 300 yıl ömre sahip galvanize edilmiş çelik, en nemli bölgelerde bile yıllarca paslanmayıp ilk günkü direncini koruyor, korozyona 100 yıldan fazla dayanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan