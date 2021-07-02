Dora ve Yaren Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finalde
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Dora ve Yaren Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finalde

Dora ve Yaren Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu ve kadınlar kategorisinde Yaren Nur Polat fianle yükseldi.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu ve kadınlar kategorisinde Yaren Nur Polat fianle yükseldi.

İsviçre'nin Bern kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası yarı final müsabakaları tamamlandı. Şampiyonada, erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, kadınlar kategorisinde ise Yaren Nur Polat, 3-4 Temmuz'da yapılacak finallere kalmayı başardı.

Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, İsviçre'nin Bern kentinde 28 Haziran-4 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Türkiye'den 3 kadın 3 erkek pentatlon sporcusunun katıldığı şampiyonada, erkekler kategorisinde Dora Nusretoğlu, kadınlar kategorisinde ise Yaren Nur Polat, finale kalmayı başardı.

1 Temmuz'da yapılan Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası erkekler kategorisi yarı finalinde yarışan milli sporcumuz Dora Nusretoğlu 1109 puan alarak, 3 Temmuz'da yapılacak şampiyona finali için vize alırken; ülkemizi şampiyonada temsil eden diğer milli sporcularımızdan Yunus Çalışkan, yarışmayı 1053, Hakan Can Güngör ise 971 puan ile tamamladı.

Şampiyonanın kadınlar kategorisi yarı finali ise 2 Temmuz'da gerçekleştirildi. Milli sporcumuz Yaren Nur Polat, toplam 1006 puan alarak finale kalmayı başardı. Kadınlar kategorisi yarı finalinde yarışan milli sporcularımızdan Beyza Cesur ise, yüzme, eskrim, koşu ve atış etaplarından oluşan şampiyonayı toplamda 890 puan ile bitirirken, Selin Eyüpoğlu ise şampiyonayı 876 puan alarak tamamladı.

3 Temmuz'da yapılacak Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 36 sporcudan oluşan erkekler kategorisi finalinde Dora Nusretoğlu, 4 Temmuz'da yapılacak ve 36 sporcudan oluşan kadınlar kategorisi finalinde ise Yaren Nur Polat ülkemizi temsil edecek.

Millilerimiz, finallerde yüzme, eskrim, binicilik ve laser run etaplarından oluşan finalde madalya almak için mücadele edecek. - İSTANBUL

Dora ve Yaren Avrupa Gençler Şampiyonası'nda finalde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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