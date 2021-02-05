Doping kurallarını ihlal eden Ajaxlı kaleci Onana'ya 12 ay men cezası verildi

UEFA, Hollanda temsilcisi Ajax'ın kalecisi Andre Onana'ya yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 12 ay futboldan men cezası verdi.

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, 30 Ekim'de kendisini iyi hissetmeyen 24 yaşındaki kalecinin, eşine reçete edilmiş bir ilacı etken maddesini bilmeden kullandığı belirtildi.

UEFA tarafından Onana'ya aynı gün yapılan idrar testinde yasaklı "furosemide" maddesine rastlandığı ve Kamerunlu kaleciye doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 12 ay men cezası verildiği kaydedildi.

Cezanın bugünden itibaren geçerli olacağı, ulusal ve uluslararası tüm futbol aktivitelerini kapsayacağı ifade edildi.

Ayrıca, kulübün ve Onana'nın karar hakkında Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) temyiz başvurusunda bulunacağı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya