Doom Eternal updat 6 yayınlandı
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Doom Eternal updat 6 yayınlandı

Doom Eternal updat 6 yayınlandı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

id Software, Ray Tracing ve DLSS için destek ekleyen Doom Eternal için merakla beklenen RTX Yamasını yayınladı.

id Software, için destek ekleyen Doom Eternal için merakla beklenen RTX Yamasını yayınladı. Ayrıca, Güncelleme 6, ücretsiz bir giriş ödülü olarak yeni bir Ballista görünümü ekledi.

Doom Eternal

Daha fazla ayrıntıya girecek olursak, , Steam'de 4 GB boyutundadır ve bazı tek oyunculu campaign modu düzeltmeleri ile birlikte geliyor. Örneğin, karşılama mesajı süresini 1 saniye kısaltır. Ayrıca, Tentacle'ın vuruş algılama hacmini, oyuncunun gördüklerine göre daha doğru olması için ayarlayarak vurmayı kolaylaştırır.

Update 6 ayrıca yeni bir Battlemode arenası ekler. Korozyon, cehennem gibi bir bataklık tarafından harap edilmiş unutulmuş bir kaledir. Oyuncular, dış siperlerde ateşli çatışmalara girecek ve iç Yeraltı Mezarlarının derinliklerine pusu kuracaklar.

Bu son yama ayrıca ışınlayıcının bekleme süresini 10 saniyeden 15 saniyeye düşürür. Ek olarak, oyunla ilgili sunucu aksaklıklarını azaltmaya yardımcı olmak için bant genişliği kullanım optimizasyonları getiriyor.

Her zaman olduğu gibi Steam istemcisini bir sonraki başlatışınızda bu yamayı indirecektir. Aşağıda ayrıca tam değişiklik günlüğünü de bulabilirsiniz.

Doom Eternal Update 6 Güncelleme Notları

Xbox Series X'de 1080p 60 FPS'de çalışan Graphics Mode. PlayStation 5'de aynı şekilde Graphics Mode 1080p 60 FPS olarak çalışmaktadır.

Grafik Modları ve HDR için uyumlu monitör gerekli.

Yukarıda listelenen tüm çözünürlüklerde dinamik çözünürlük ölçekleme etkindir

Update 6 içeriği tüm yeni nesil sürümlerinde bulunur.

Kaynak: Turkmmo

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