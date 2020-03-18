DOOM Eternal'ın İnceleme Puanları Yayınlandı DOOM Eternal oyununun çıkışına sayılı bir zaman kaldı. 20 Mart 2020 Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek. Dün itiba

DOOM Eternal oyununun çıkışına sayılı bir zaman kaldı. 20 Mart 2020 Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek. Dün itibarıyla kalkan ambargo sonrasında oyunun inceleme puanları da yayınlandı. Metacritic ortalamaları bir hayli yüksek olan DOOM Eternal, deyim yerindeyse gümbür gümbür geliyor.



2016 yılında çıkan DOOM oyunun devamı olacak DOOM Eternal, dur durak bilmeyen aksiyonu ve vahşeti dünyaya taşıyacak. Şeytanların Mars sonrasında, bu defa gezegenimizi istila etmesi neticesinde pisliği temizlemek bize düşecek.



Şu an için yayınlanan incelemeler genelinde Metacritic ortalaması 87/ 100. Detaya inecek olursam, PC ve Xbox One ortalamaları 90/ 100 ve PlayStation 4 ortalaması da 87/ 100 olarak seyrediyor.



DOOM Eternal için yayınlanmış olan tüm inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.



DOOM Eternal İnceleme Puanları



3DJuegos - 9.5/ 10

4Players.de - 91/ 100

Atomix - 95/ 100

AusGamers - 9.5/ 10

COGconnected - 96/ 100

Critical Hit - 9.5/ 10

Cubed3 - 10/ 10

Cultured Vultures - 10/ 10

Daily Star - 5/ 5

Destructoid - 8.5/ 10

DualShockers - 9.0/ 10

EGM - 80/ 100

Eurogamer Italy - 10/ 10

Everyeye.it - 9.2/ 10

Gamer.no - 9/ 10

GameSpew - 10/ 10

GamesRadar+ - 3.5/ 5

GameStar - 88/ 100

GameWatcher - 8.5/ 10

GAMINGbible - 8/ 10

God is a Geek - 9.5/ 10

IGN - 9/ 10

IGN Italia - 9.5/ 10

JeuxActu - 18/ 20

Jeuxvideo.com - 18/ 20

Metro GameCentral - 8/ 10

Millenium - 84/ 100

Multiplayer.it - 8.8/ 10

PCGamesN - 9/ 10

PC Gamer - 94/ 100

Player 2 - 83/ 100

Power Unlimited - 97/ 100

Press Start Australia - 10/ 10

PSX Extreme - 9.0/ 10

PSX-Sense.nl - 9.0/ 10

Push Square - 9/ 10

Shacknews - 8/ 10

SpazioGames - 9.1/ 10

Stevivor - 9/ 10

TheSixthAxis - 10/ 10

Twinfinite - 4.5/ 5

Vandal - 9.5/ 10

VGC - 80/ 100

Windows Central - 4.5/ 5

Xbox Achievements - 92/ 100

XGN - 9/ 10

GameSpot - 8/ 10

Gamer.nl - 9/ 10

Generacion Xbox - 10/ 10

MondoXbox - 9.0/ 10