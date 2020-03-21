DOOM Eternal'da İlk İki DOOM Oyununu Oynayabiliyorsunuz
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Amerika Birleşik Devletleri, Teknoloji

DOOM Eternal'da İlk İki DOOM Oyununu Oynayabiliyorsunuz

Bethesda Softworks ve id Software, DOOM Eternal oyununu ön-sipariş ile alanlara DOOM 64 oyununu hediye etmişlerdi.

21.03.2020 17:34 | Son Güncelleme: 21.03.2020 17:34
DOOM Eternal'da İlk İki DOOM Oyununu Oynayabiliyorsunuz

Bethesda Softworks ve id Software, DOOM Eternal oyununu ön-sipariş ile alanlara DOOM 64 oyununu hediye etmişlerdi. Ancak meğerse oyunda iki hoş sürpriz daha bizi bekliyormuş. Serinin ilk iki oyunu DOOM Eternal üzerinden oynanabiliyor. Hatta bitirebiliyorsunuz da.

Bethesda Softworks ve id Software serinin 2016 yılında çıkan üyesinde, biz oyunculara oldukça hoş sürprizler sunmuşlardı. Gizli geçitleri bulduğunuzda orijinal oyunların görselliği ile hazırlanmış olan mekanlar ve Amerika menşeli yayıncının önceki oyunlarına göndermeler dahil birçok şey sayabiliriz. DOOM Eternal oyununda ise durumu farklı bir boyuta taşımışlar.

Oyunda küçük bir oda bulunuyor. Bu odada, senaryo boyunca bulduğunuz eşyalar ve silahlar bulunuyor. Bunların yanı sıra eski bir bilgisayar da görebilmek mümkün ve eğer etkileşime girerseniz, bir yükleme yaptığını görebiliyorsunuz. Bu bilgisayarın vasıtasıyla, serinin ilk iki oyununu oynayabilmeniz mümkün oluyor. Ne var ki klasik DOOM oyunlarından ilkini açmak için birazcık uğraşmanız lazım. DOOM Eternal oyununun dört bir yanına dağılmış olan on dört adet hile kodu diskini bulmanız gerekiyor. İkinci oyun için ise on iki rakamdan oluşan bir dijital koda ihtiyacınız olacak.

Gerekli olan hile kodu disklerini ve dijital kodu bulduğunuz takdirde, desteklenen dosya kayıt sistemi ile her iki oyunu da DOOM Eternal içerisinde bitirebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra, her iki oyundaki değişik silah görünümlerini ve klasik silah seslerini son oyunda da kullanabiliyorsunuz.

Bunlar elbette oyunda keşfedilen sürprizlerden birkaçı ve çok daha fazlasının bulunduğunu tahmin etmek için dahi olmaya gerek yok. Kim bilir Bethesda Softworks ve id Software biz oyuncular için oyuna daha başka ne sürprizler gizlediler?

Kaynak: Tamindir

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