Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?
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Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?

31.12.2020 00:32 | Son Güncelleme: 31.12.2020 00:35
Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?

Doodle 2020 Yılbaşı nedir? Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?

Doodle 2020 Yılbaşı nedir? Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DOODLE NEDİR?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

DOODLE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

İnternetin, günlük hayatın vazgeçilmezlerinden biri olmasından sonra Doodle'lar da bir hayli önem taşımaya başladı. Google tarafından oluşturulan ilk Doodle çalışması 20 Ağustos 1998 tarihinde gerçekleşti. İlk doodle 'Burning Man' festivali için yapıldı ve büyük beğeni toplamasından sonra bir gelenek haline geldi.

DOODLE NERELERDE KULLANILIR?

Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?

Doodle, her ne kadar çok daha önceden de kullanılan bir terim olsa da internetin ve arama motoru Google'ın ortaya çıkmasından sonra daha farklı bir anlama sahip. 'Duğdıl' şeklinde okunan Doodle günümüzde, arama motoru Google'ın ana sayfasında 'Google' yazan logosunun sanatsal ve dikkat çekici imaj çalışmalarına dönüşmesi anlamına geliyor. Doodle denildiğinde insanların aklına gelen şey dikkat çekici logolar oluyor.

Doodle zaman içerisinde popülerlik kazanmaya başladıktan sonra Google'ın da doodle'lar için verdiği önem giderek arttı. İlk olarak Google, sadece önemli günler için doodle'lar hazırlayıp yayınladı. Ancak günümüzde bu durum giderek arttı ve ünlü kişilerin doğum günlerinden önemli bayramları ya da festivalleri kutlamak için de özel doodle'lar hazırlanmaya başladı.

POPÜLARİTESİ NE ZAMAN ARTTI?

Doodle çalışmaları ilk etapta yalnızca görsellerden ibaretti. Ancak zaman içerisinde bu durumda da değişikliğe gidildi. Günümüzde doodle çalışmaları bir animasyondan ya da video içerikten oluşabiliyor. Bu noktada Google tarafından belirlenen tasarım ekibinin yaratıcılıkları da önemli bir fark ortaya koyuyor. Google'ın yaratıcı ekibi tarafından hazırlanan doodle'lar hem bir geleneği devam ettiriyor hem de dikkat çekici çalışmalar ortaya koyulmasını sağlıyor.

ŞU AN Kİ DOODLE NEDİR?

Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı? Doodle nerelerde kullanılır? Doodle nedir? Doodle nasıl okunur? Doodle ne zaman ortaya çıktı? Popülaritesi nedir?
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