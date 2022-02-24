Dönüşümün Piri Meram'da bir konut hamlesi daha;

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Aksinne, Aymanas, Uluırmak, Turgutreis ve Fahrünnisa Evleri'nden sonra şimdi de Piri Reis Evleri hayata geçiyor. 846 dairelik yeni kooperatifin başvuruları 4 Mart tarihine kadar sürecek.

Meram Belediyesi, ilçenin değişimi, dönüşümü ve gelişiminin yanında konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor.

Ön başvuruların 4 Mart tarihine kadar devam edeceği 846 dairelik Piri Reis Evleri iki ayrı parselde zemin+7 kattan oluşan 14 blok olarak inşa edilecek. 23 bin 500 metrekare sosyal yaşam alanı içerisinde yeşil alan, çocuk oyun ve spor alanları ve yürüyüş yolları ile site sakinlerine ferah ve konforlu bir yaşam sunacak olan projede her daire için bir kapalı otopark yeri ayrıldı. Projede ayrıca 5 bin 100 metrekarelik de ticari alan bulunuyor.

Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamada vatandaşların detaylı bilgi ve ön başvuru için pirireisevleri.com adresli internet sitesini ziyaret edebileceği belirtilirken 444 3 042 numaralı iletişim numarasından da irtibata geçilebileceği aktarıldı.

BAŞKAN KAVUŞ; "MERAM'IN KENTSEL DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMÜ SOLUKSUZ DEVAM EDİYOR"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapımı devam eden 2.940 dairelik Aksinne, Aymanas ve Uluırmak Evleri kooperatiflerine ilave ettikleri 591 dairelik Turgutreis ve 1.042 dairelik Fahrünnisa Evleri kooperatifleri ile toplamda 4 bin 573 konut sayısına ulaşıldığını hatırlatarak bu kooperatiflere ilave olarak Piri Reis Evleri projesi ile bu sayıya 846 daire daha ekleyerek şimdilik 5 bin 419 daireye ulaştıklarını duyurdu.

Aymanas Mahallesisınırlarında bulunan ve toplamda 56.525 m² arsa alanına sahip Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nin, Ahmet Özcan Caddesi ile Karaman Caddesi'ne yakın lokasyonda ve yeni açılacak Alparslan Türkeş Caddesi'ne cephe konumda yer aldığını belirten Başkan Mustafa Kavuş, "Projede yer alan ticari alanların yanı sıra, sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, spor alanları, yürüyüş yolları ve kapalı otoparkı ile hemşehrilerimize ferah ve konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyoruz. Meram Belediyesi olarak ilçemizin dönüşümü ve gelişiminin yanında hemşehrilerimizin konut ihtiyacının karşılanması adına sürdürdüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Meram'da Büyük Konut Hamlesi diyerek başlattığımız ve kuruluşuna öncülük ettiğimiz kooperatifilere eklediğimiz Piri Reis Konutları'nda da tıpkı öncekiler gibi kaliteden ödün verilmeyecek, modern bir yapıda olması gereken tüm özellikleri bünyesinde taşıyacak. Piri Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi şimdiden ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.

İŞTE DAİRE TİPLERİ VE ÖDEME KOŞULLARI

Meram Belediyesi öncülüğünde kurulan Piri Reis Evleri'nde daire tipleri ve ödeme koşulları da belirlendi.

56 adet 120 m² 2+1 daireler, 58 bin TL Peşin 3 bin 600 TL Taksitle,

211 adet 150 m² 3+1 daireler, 75 bin TL Peşin 4 bin 700 TL Taksitle,

106 adet 175 m² 3+1 daireler, 90 bin TL Peşin 5 bin 600 TL Taksitle,

42 adet 185 m² 4+1 daireler, 95 bin TL Peşin 5 bin 900 TL Taksitle satışa sunulacak.

Konutlar için ön başvuru bedeli ise 500 TL olarak duyuruldu.

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