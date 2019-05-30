Dönüşümün ilk adımı elektrikli araçlar

Otomotiv endüstrisinde sürdürülebilirlik başta olmak üzere birbiri ardına gerçekleştirilen çalışmalarla uluslararası arenada elektrikli ve sürücüsüz araçlar, batarya teknolojileri, otomotiv elektroniği, sıfır emisyon ve sıfır kaza çalışmaları öne çıkıyor.