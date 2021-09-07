DÖNÜŞÜMLÜ SU UYGULAMASI UYARISI
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DÖNÜŞÜMLÜ SU UYGULAMASI UYARISI

DÖNÜŞÜMLÜ SU UYGULAMASI UYARISI
Habermetre - Haberler | Toplum

Azalan içme suyu kaynaklarından dolayı şehir merkezinde bir süre dönüşümlü su uygulamasına geçilecektir.

Azalan içme suyu kaynaklarından dolayı şehir merkezinde bir süre dönüşümlü su uygulamasına geçilecektir.

Dünyada etkili olan küresel ısınmadan kaynaklanan içme suyu kaynağındaki azalma dolayısıyla şehir merkezinde dönüşümlü olarak su kesintisi yaşanacağını açıklayan yetkililerimiz, vatandaşlarımızı tedbir almaları noktasında uyardı.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: "7 Eylül 2021 Salı gününden itibaren şehir merkezinde dönüşümlü su uygulamasına geçilmiş bulunuluyor. Buna göre; Atatürk Bulvarının kuzeyindeki mahallelere 02. 00 ila 12. 00 saatleri arasında, Atatürk Bulvarının güneyindeki mahallelere ise 14. 00 ila 00. 00 saatleri arasında su verilecektir. "

Yetkililerimiz ayrıca, dönüşüm saatlerinin haftalık olarak değişeceğini de sözlerine ekledi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Habermetre

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