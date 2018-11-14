Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na Yeniden Yaşam Veriyoruz"

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nda otopark, yeşil alan, donatı olmadığını, Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam verdiklerini belirtti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Piyalepaşa Mahallesi'nden startı verilen projede, bir yandan inşaat çalışmaları sürerken diğer yandan da uzlaşma çalışmaları yapılıyor.

Fetihtepe, Kaptanpaşa, Keçecipiri, Piripaşa, Piyalepaşa ve Kulaksız olmak üzere altı mahalleyi kapsayan dönüşüm projesi için bölgede faaliyet gösteren 60 ayrı STK'da "Okmeydanı Dönüşüm Projesi Uzlaşma Görüşmeleri" adı altında toplantılar düzenlenmeye başlandı.

Hak sahiplerinin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanan toplantılara Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da katılarak vatandaşların projeyle ilgili sorularını cevaplandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Okmeydanı'nın tamamının 1 milyon 576 bin metrekare olduğunu belirterek, "Bunun 6 bin 139 metrekaresi yeşil alan, 36 bin 370 metrekaresi okul, spor, sağlık, dini ve idari alanlar, 230 bin metrekaresi mezarlık, 500 bin metrekaresi yol, geri kalan alan ise 800 bin metrekare binalardan oluşuyor. Buradaki yapılar depreme dayanıklı olmayan yapılardır."değerlendirmesinde bulundu.

Demircan, Okmeydanı'nda binaları yeninden inşa ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Mevcut 2 milyon 350 bin metrekare olan binaların altını otopark yaparak binaların oturduğu alanları 800 bin metrekareden 204 bin 553 metrekareye düşürüyoruz. 6 bin 139 metrekare olan yeşil alanı 674 bin 691 metrekareye çıkarıp yeni yeşil alanlar yapıyor, Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz. 3 olan okul 10'a, 4 olan park alanı 31'e, 2 olan sağlık alanı 4'e, 6 olan dini tesis 10'a çıkacak proje sonunda. Ayrıca 7 sosyal tesis, 2 spor tesisi yapılacak. 232 bin metrekare 14 sit alanı park olarak korunacak. Mevcut Okmeydanı'nda otopark, yeşil alan, donatı yok. Kısacası yaşam yok. Bu haliyle Okmeydanı bir yokluklar yeridir. Dönüşüm Projesi ile Okmeydanı'na yeniden yaşam veriyoruz."