Dönüşüm projelerinde mağduriyetler kapıda Covid-19 salgını nedeniyle inşaat sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, "Mağduriyetlerin önlenmesi açısından kira yardımı uzatımı sadece riskli alanları değil, tüm kentsel dönüşüm projelerini kapsamalı" dedi.

Covid-19 salgını nedeniyle inşaat sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, "Mağduriyetlerin önlenmesi açısından kira yardımı uzatımı sadece riskli alanları değil, tüm kentsel dönüşüm projelerini kapsamalı" dedi. Kaynak: Dunya.com