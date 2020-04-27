Dönüşüm projelerinde mağduriyetler kapıda
Covid-19 salgını nedeniyle inşaat sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, "Mağduriyetlerin önlenmesi açısından kira yardımı uzatımı sadece riskli alanları değil, tüm kentsel dönüşüm projelerini kapsamalı" dedi.
27.04.2020 11:13 | Son Güncelleme: 27.04.2020 11:13
Covid-19 salgını nedeniyle inşaat sektöründe üretimin durma noktasına geldiğini belirten İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç, "Mağduriyetlerin önlenmesi açısından kira yardımı uzatımı sadece riskli alanları değil, tüm kentsel dönüşüm projelerini kapsamalı" dedi.
Kaynak: Dunya.com