Dönüşüm mağduru yollar yenileniyor
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Dönüşüm mağduru yollar yenileniyor

30.12.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:25
Dönüşüm mağduru yollar yenileniyor

Yol-asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Nilüfer'de, inşaatlar sebebiyle tahrip olan yolları onarıyor.

Yol-asfalt çalışmalarını aralıksız sürdüren Nilüfer Belediyesi, kentsel dönüşümün en yoğun yaşandığı Nilüfer'de, inşaatlar sebebiyle tahrip olan yolları onarıyor.

Nilüfer Belediyesi Mart ayında başladığı asfalt çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlaması süresince sokakların boş olmasından faydalanan Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl havaların da elverişli olmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi, kentin farklı noktalarında 51 kilometre yol asfaltladı. Yaklaşık 25 bin tonu aşkın malzeme kullanarak asfalt yama yapan Nilüfer Belediyesi, 20 kilometreyi aşkın yeni yol açtı.

Yol-asfalt çalışmalarında bu döneme özgü bir ihtiyaç da kentsel dönüşüm geçiren bölgelerde oluştu. Dönüşüm sürecinde yoğun inşaat çalışmasının yollarda sebebiyet verdiği tahribat üzerine Nilüfer Belediyesi bu bölgelerde yol onarım ve asfalt yenileme çalışmaları yapmaya başladı.

Bursa'da kentsel dönüşümün en yoğun olduğu Nilüfer'de, inşaat çalışmalarından kaynaklanan olumsuzluklara kayıtsız kalmayan Nilüfer Belediyesi, en çok kentsel yenilemenin yapıldığı Ataevler Mahallesi'nde bir buçuk kilometre asfalt yenileme çalışması yaptı. Nüfusu 30 bine yaklaşan Ataevler Mahallesi'nde Fuzuli, Nene Hatun, Gaziosmanpaşa ve Alirızabey caddelerinde ve Eğitim Sokak'ta asfalt frezeleme yöntemiyle yollar kazınarak yenilendi.

Ekipler ayrıca Beşevler, Konak, Üçevler, Minareliçavuş gibi yine kentsel yenileme çalışması yapılmış bölgelerde de yıllardır kullanılan cadde ve sokaklarda aynı şekilde onarım-asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. - BURSA

Dönüşüm mağduru yollar yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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